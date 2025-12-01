الزيودي: شعار "متحدين" يجسد جوهر الإمارات وطموحها لترسيخ ريادتها العالمية

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، أن شعار الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 "متحدين"، يعبر بعمق عن جوهر دولة الإمارات، حيث يواصل أبناؤها العمل بقلب رجل واحد تحت راية القيادة الرشيدة، منفتحين على العالم لتحقيق طموحاتهم بترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أفضل دول العالم، ووجهة مفضلة للطموحين من كافة أرجاء المعمورة.

ورفع معاليه أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، الذي يحل هذا العام ومسيرة الإنجازات تتواصل ومكانة الدولة تترسخ عالميا في المجالات كافة.

وقال معاليه : في هذه المناسبة الوطنية الغالية نتذكر بكل فخر واعتزاز يوم إعلان الاتحاد عام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه من الآباء المؤسسين لتنطلق مسيرة متواصلة من النهضة والنمو والازدهار أبهرت العالم بمنجزاتها الاستثنائية، وتجربتها التنموية الفريدة.

وأكد أننا نستلهم من هذه المناسبة مشاعر الولاء والانتماء لوطننا الغالي، مجددا العهد على مواصلة العمل الدؤوب وتسريع الجهود الوطنية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة للوطن الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.