سلطان القاسمي: عيد الاتحاد مناسبة عظيمة وثّقت انطلاق دولة الإمارات وبداية عهدٍ جديد من التنمية والرخاء

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة "نحتفي بعيد الاتحاد المناسبة العظيمة التي وثّقت انطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة، وبداية عهدٍ جديد مع التنمية والرخاء، ويسند هذا الاتحاد شعباً وفي متمسك بقيم الوفاء والانتماء والوحدة والتلاحم والتعاضد، قيمٌ ارتكزت عليها وحدة بلادنا، ومنها انطلقت مسيرة الإنجازات نحو دولةٍ متحدة وقوية متمسكة بمبادئها وهويتها وتاريخها وطموحة بأهدافها، وسعي أبنائها المتسلحين بالعلم والمعرفة.

وأضاف سموه في كلمة بهذه المناسبة أن احتفال أبناء وبنات الإمارات الأوفياء بعيد الاتحاد ما هو إلا فرحة كبرى ومعنىً سامي يعكس ما تربوا عليه من العزّ والانتماء الصادق لوطننا العزيز، ويعبر عن الهدف الذي وضعه القادة المؤسسون بأن يكون الاتحاد مصدر عز وفخراً لشعب الاتحاد وسبيل للتنمية والتقدم في كافة المجالات لينعم الجميع برفاهية العيش والحياة الكريمة وليمتد خير هذا الوطن إلى كافة بقاع الأرض إشعاعٌ من نور ويداً خيِّرة تمتد بإنسانية صادقة.

وقال سموه: بهذه المناسبة أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، راجياً المولى عز وجل أن يديم على دولتنا الخير، والأمان، والتقدم، والازدهار.