الإمارات للتنمية المتوازنة": عيد الاتحاد الـ54 فصل جديد في مسيرة الإنجازات

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن عيد الاتحاد الـ54 يشكّل مناسبة وطنية تكتب فيها دولة الإمارات، بفخر واعتزاز، فصلاً جديداً من فصول الإنجازات الحضارية والتنموية والإنسانية في ميادين التقدم والتطور والازدهار والرخاء.

وقال سعادته في تصريح له بهذه المناسبة: إننا في هذا اليوم المجيد نحتفي باتحاد الإمارات الشامخ بمشاعر يملؤها الفخر بعزيمة وإصرار الآباء المؤسسين الذين وضعوا أساساً راسخاً لدولة الإنجازات، التي جوهرها الإنسان، وتتطلع إلى المستقبل بثقة وثبات حتى باتت صرحاً تنموياً ورمزاً للنهضة ومصدراً للتقدم والتطور وصناعة المستقبل المزدهر لشعب الاتحاد.

وأضاف أن عيد الاتحاد يجسد المكانة الراسخة لدولة الإمارات ومسيرتها الرائدة وقدرتها على مواصلة صناعة المستقبل المشرق بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم ومتابعة أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال : إننا في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، نعاهد قيادتنا الرشيدة على مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والتفاني في أداء الواجب محافظين على قيمنا الأصيلة وترابطنا المجتمعي الذي يشكل الأساس المتين لنهضة الدولة واستدامة تقدمها.