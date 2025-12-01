معهد الشارقة للتراث: في عيد الاتحاد نجدد العهد الصادق للمضي في مسيرة النهضة

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث بالشارقة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 نتقدم بأصدق التهاني وأجلّ الأمنيات للإمارات وشعبها الوفيّ المعطاء ولقيادتنا الرشيدة هذه المناسبة الوطنية الجلية التي نجدد فيها العهد الصادق للمضيّ قدمًا في مسيرة نهضتنا المباركة محافظين على ما رسّخته قيادتنا "سدد الله خطاها" والآباء المؤسسون من رؤى حكيمة وإنجازات راسخة.

وأضاف أن احتفاءنا بعيد الاتحاد هو احتفاءٌ بجذور هويتنا الوطنية وبتراثنا الأصيل الذي أولته دولتنا منذ البدايات اهتمامًا كبيرًا بصون الموروث الثقافي والمحافظة عليه ونحن في معهد الشارقة للتراث نؤكد التزامنا بصون هذا الإرث العظيم وتعزيز حضوره في وجدان الأجيال ليظل مصدر إلهامٍ وعنوان فخرٍ تجديدًا وتمسّكًا بقيم الولاء والانتماء التي جعلت الإمارات نموذجًا عالميًا في الريادة والتنمية والازدهار.

من جانبه قال أبوبكر محمد الكندي مدير معهد الشارقة للتراث في هذه المناسبة الوطنية الخالدة ونحن نحتفل بعيد الاتحاد 54 نتقدم بأسمى آيات التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وإلى الشعب الإماراتي سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطى قيادتنا لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه.

وأضاف إن يوم الاتحاد هو محطةٌ مشرقةٌ للتذكير بعراقة التاريخ وبالعزيمة الصادقة لنسدي أجلَّ آيات العرفان والتقدير للآباء المؤسسين الذين جسّدوا معنى الوحدة وأسسوا لمستقبلٍ زاخرٍ بالإنجازات الحضارية ونجدد عزمنا للمضيّ قدمًا في مسيرة التنمية والإنجازات الحضارية ليظل وطننا شامخًا وإرثه خالدًا وهويته نبراسًا يضيء الطريق للأجيال القادمة.