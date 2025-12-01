عبدالله بن سالم القاسمي : اتحادنا وضع الإمارات في أعلى سلم التنمية وشعبنا ينعم بثمار المعرفة

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات أصبحت في أعلى سلم التنمية العالمية، وينعم شعبها بالعلم والمعرفة والرخاء، كثمرة مباشرة لترسيخ معاني الوحدة التي عملت عليها القيادة الرشيدة قولا وفعلا، وسار على نهجها كافة فئات المجتمع.

وقال سموه، في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، "يمثّل احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الوفي بعيد الاتحاد في كل عام، فرصة متجددة للتلاحم الوطني، تتوحّد فيها الرؤى والأفكار حول عِظم الاتحاد، وتتجدد فيها معاني الوفاء والانتماء، وتتجلى فيها المكتسبات التي حققتها الدولة على كافة المستويات، وتعمّ الاحتفالات كافة إمارات وطننا الغالي من كل فرد في مجتمعنا المترابط والقوي، لتعكس التلاحم الذي كان ثمرة هذا الاتحاد وقوته".

وأضاف سموه : منذ الثاني من ديسمبر 1971م والذي وضع فيه الآباء المؤسسون اللبنة الأولى لاتحاد الدولة، ولتقدمها ولتطورها، سار على دربهم كل فئات المجتمع وترسخت معاني الوحدة التي كانت القيادة الرشيدة أول العاملين عليها والمعززين لمعانيها قولاً وفعلا، فكان أن تحقق حُلم الإتحاد، وازدهرت البلاد، وعمّت التنمية مختلف المدن والمناطق، لتصبح الإمارات دولة متقدمة في أعلى سلم التنمية، وينعمُ فيها شعبها المتحد بالعلم والمعرفة والتنمية والرخاء.

ورفع سموه أسمى آيات التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، متمنيا لدولتنا دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.