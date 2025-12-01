حمدان بن مبارك: في عيد الاتحاد الـ54 دولتنا أصبحت نموذجاً حضارياً مميزاً بحكمة قيادتها الرشيدة

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن ذكرى عيد الاتحاد الــ54 تطل علينا وبلادنا تُواصل مسيرة التقدم والازدهار، وتشّق طريقها إلى المستقبل برؤى ثاقبة، قاعدتها الثوابت الوطنية وقيم المجتمع الإماراتي المحب للسلام والتعايش والتسامح، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً حضارياً مميزاً وفريداً.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد: ونحن نحتفل هذا العام بعيد الاتحاد تحت شعار "متحدين"، نستذكر بكل فخر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسين الذين شيدوا صرح الاتحاد، وجعلوا دولتنا في طليعة الدول المتقدمة.

وأشار معالي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى أن دولة الإمارات حققت نجاحات مذهلة في جميع الجوانب، وتُواصل خطواتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً بفضل حكمة قيادتها الرشيدة، وحرص شعبها الطموح على إضافة إنجازات جديدة على جميع الصُعد.

وأضاف: بهذه المناسبة الغالية، وبالإنابة عن أسرة كرة القدم الإماراتية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، داعين الله تعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والازدهار.

من ناحيته قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم إن دولة الإمارات أصبحت منارة راسخة في علّوها وشموخ قيمها، حيث تطوّرت بصورة مذهلة، مؤكداً أن وراء هذا التطور الهائل تقف قيادتها الرشيدة التي تعمل ليل نهار من أجل أن تبقى شعلة الإمارات تُنير دروب العالم.

وأضاف أن مناسبة عيد الاتحاد تُلهم الشعوب على مختلف ثقافاتها وتقاليدها، لأنها مناسبة عظيمة، تتجسد فيها الكثير من الدروس التي تُحفز على العمل والابتكار، وتُشجع المبادرة، وتنتصر للتعايش والتسامح والسلام وقيم الخير والعطاء.