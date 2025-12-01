سالم بن سلطان القاسمي: عيد الاتحاد محطة فخر نستحضر فيها مسيرة دولة عظيمة ورؤية مستقبلية طموحة

رأس الخيمة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي أن احتفال دولتنا بعيد الاتحاد الـ54 يشكل مناسبة وطنية غالية نستعيد فيها مسيرة البناء التي انطلقت منذ التأسيس، ونستحضر من خلالها الجهود المباركة للآباء المؤسسين الذين وضعوا ركائز دولة راسخة البنيان، قوية الإرادة، قادرة على مواصلة تقدمها بثبات وثقة.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان في كلمته بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى أن ذكرى الاتحاد تمثل لحظة فخر بما حققته دولة الإمارات في عهدها الزاهر من شواهد تنموية عظيمة، وتطور شامل شمل مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومكّن الدولة من تحقيق إنجازات وطنية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن القيادة الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، تولي أمن الوطن ورفاهية المواطن أولوية قصوى، وتسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى تعزيز ريادة الدولة العالمية.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن عيد الاتحاد يمنحنا دافعاً متجدداً لمواصلة العمل والبذل، والتمسك بقيم الوحدة التي تجمع أبناء الإمارات، مشدداً على أن الجميع ماضون على نهج القيادة في حماية المكتسبات الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارات وطناً شامخاً يزدان بالأمن والأمان والازدهار ومنافسة العالم في منصات العلياء والمجد التتويج.