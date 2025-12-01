وكيل وزارة الصحة: عيد الاتحاد يوم خالد بحاضر مشرق ومستقبل يليق بالتطلعات

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الثاني من ديسمبر سيبقى يوماً خالداً في وجدان كل أبناء المجتمع الذين تنبض قلوبهم بحب الإمارات وانتماء صادق لأرضها، ليغدو شاهداً على إيمان راسخ بأن المستحيل لا مكان له في قاموس هذا الوطن، ولحظات نستحضر فيها بكل الفخر والوفاء سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين غرسوا فينا قيم الوحدة المتجذرة في النسيج الوطني، لنباهي بماض عريق، ونعتز بحاضر مشرق، ونعد أبناءنا بمستقبل يليق بتطلعاتهم.

وأضاف، في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة، أن مسيرة الاتحاد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه حكام الإمارات، تمضى بثبات ورؤية تستلهم من حلم بدأه الآباء المؤسسون، لرسم ملامح مستقبل تبنيه الأجيال بالعزيمة والإرادة، حتى غدت الإمارات رمزاً للعزة، ومنارة لكل من يطمح إلى جودة الحياة، مسترشدة برؤية "نحن الإمارات 2031"، حيث نضع الإنسان في قلب التنمية المستدامة لوطن صاغ مجده بالعمل والإخلاص وجعل من الاتحاد وعداً دائماً بالريادة والإنسانية.

وقال، إن عيد الاتحاد يلهمنا بمعاني العطاء والمسؤولية، لنواصل بناء نظام صحي يواكب طموحات الإمارات ويعزز جودة الحياة عبر ترسيخ منظومة وقائية واستباقية متكاملة تحقق الأمن الصحي ويشارك في استدامتها الفرد والمجتمع، ويغدو القطاع الصحي ركيزة أساسية في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، محققاً أعلى معايير الجودة العالمية ومستنداً إلى الابتكار والبحث العلمي المتقدم، ما يعزز ريادتنا الصحية عالمياً ويضمن الاستدامة والتنافسية في الخدمات لأجيال المستقبل.