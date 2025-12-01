"تريندز": البحث والفكر وقود مسيرة الإمارات المتصاعدة نحو المستقبل

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مراكز البحث والفكر تمثل ركيزة أساسية وعنصراً محورياً في استدامة مسيرة الاتحاد الشامخ وتطوره نحو المستقبل.

ورفع الدكتور العلي، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، متمنياً للجميع دوام الرقي والازدهار بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وقال إن الاحتفال بعيد الاتحاد هو أكثر من مجرد ذكرى، بل تجسيد حي لروح الوحدة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي شكلت الأساس المتين لانطلاق مسيرة التنمية الشاملة والقفزات النوعية التي تشهدها الدولة اليوم.

وأضاف الدكتور العلي أن عيد الاتحاد ليس مجرد مسمى، بل فلسفة تعكس جوهر هويتنا الوطنية، مسلطاً الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الأوساط الأكاديمية والبحثية بوصفها القوة الدافعة لإرث الاتحاد وتطوره.

وأكد أن مراكز البحث والفكر تُعد حاضنات للفكر الإستراتيجي ومختبرات للإبداع والابتكار، وتسهم في ترجمة رؤية القيادة إلى واقع ملموس، وتعمل على دراسة التحديات واقتراح الحلول المستندة إلى الأدلة والبيانات.

وشدد على أن الاستثمار في العلم والمعرفة هو استثمار في أغلى ما تملك الدولة، وهو الإنسان الإماراتي، موضحاً أن مراكز البحث العلمي تقف في الصفوف الأمامية لتحقيق "رؤية الإمارات للمستقبل"، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة تعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم استدامة الموارد للأجيال القادمة، وتسهم في مجالات حيوية، مثل الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والاستدامة.

واختتم الدكتور محمد العلي قائلاً: العلم والمعرفة هما وقود مسيرتنا المتصاعدة، وفي عيد الاتحاد نؤكد أن استثمارنا في العقول والباحثين والمفكرين هو استثمار في الإنسان الإماراتي، الذي يعد حجر الزاوية في صرح اتحادنا الشامخ.