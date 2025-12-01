"مالية عجمان" : اتحادنا انطلاقة لرحلة بناء فريدة

عجمان في الأول من ديسمبر / وام / قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان أن يوم الثاني من ديسمبر عام 1971 سيظلّ يوماً مُلهِماً عند الإماراتيين يستنهض روح العطاء لديهم، ويعمِّق أواصر تلاحمهم الوطنيّ في أسمى صوره.

وأضاف سعادته بهذه المناسبة أن عيد الاتحاد الذي نحتفي بذكراه الرابعة والخمسين سيبقى منعطفاً تاريخياً على صعيديّ توحيد الجغرافيا، وتوحيد الطموح لبناء وطنٍ متين الأركان ومتجدّد الرؤية؛ فاتحاد إماراتنا كان انطلاقة لرحلة بناء فريدة جمعت بين الحلم والعمل، وبين الأصالة والتجديد".

وأكد أن ركائز الاتحاد الراسخة التي وضعها الآباء المؤسِّسون ومواصلة القيادة الحكيمة تعزيزها، وضعت الإمارات بين مَصافِّ الدول المتقدِّمة على الخارطة العالميّة، موضحاً أن هذه الذكرى المجيدة لا تزيدنا سوى لُحمةً وعزماً على تحسين كفاءاتنا المؤسَّسيّة عبر تعزيز الشفافيّة، وتطوير السياسات التي تدعم تنافسيّة الاقتصاد الوطنيّ، وتلبّي تطلعات الأجيال المقبلة؛ مسترشدين برؤى قيادتنا الرشيدة، ومؤمنين بأن الوطن لا يُبنى إلا بالحبّ، ولا يرتقي إلا بالعمل، ولا يزدهر إلا بالاستدامة.. "فكل عام ووطننا أكثر تألّقاً، وشعبنا أكثر تلاحماً".