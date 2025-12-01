صندوق أبوظبي للتنمية يحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / نظّم صندوق أبوظبي للتنمية احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة ، وسط أجواء وطنية مُفعمة بالفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدى العقود الماضية، وبمشاركة واسعة من الإدارة العليا للصندوق والموظفين وأُسرهم وأطفالهم، الذين تفاعلوا مع فقرات الحفل المتنوعة المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل.

وألقى سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، كلمة عبّر فيها عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أن عيد الاتحاد يُجسّد محطة وطنية سنوية نستحضر فيها مسيرة الإنجاز والعطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وواصلت قيادتنا الرشيدة ترسيخها برؤية تستشرف المستقبل وتستند إلى قيم الاتحاد والوحدة والازدهار المستدام.

وأضاف سعادته أن أسرة صندوق أبوظبي للتنمية تعتز بانتمائها إلى هذه المسيرة المُشرّفة، وقناعتها الراسخة بأن مسؤوليتها في الصندوق هي امتداد لرسالة الاتحاد، وترجمة حقيقية لرؤية الإمارات في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، من خلال تعزيز مكانة الدولة في ميادين العمل التنموي العالمي.

وأوضح أن الصندوق، بتوجيهات قيادته الرشيدة، سيُواصل جهوده في دعم المبادرات التنموية محلياً وعالمياً، وتعزيز دوره كمؤسسة إنمائية رائدة تُكرّس مواردها وخبراتها لخدمة التنمية المستدامة، بما يُسهم في رفعة الوطن وترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في مجال العمل التنموي الفعّال.

وتضمّن الحفل برنامجاً متنوعاًَ جمع بين الطابع التراثي والثقافي والترفيهي، حيث قُدمت عروض فنية تعبّر عن روح الاتحاد، إلى جانب فقرات شعبية ومسابقات متنوعة من الموروث الإماراتي استقطبت تفاعلاً كبيراً من الحضور، كما جرى عرض فيديو خاص استعرض مسيرة صندوق أبوظبي للتنمية وإنجازاته في مجال العمل الإنمائي ودوره الريادي في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المجتمعات في الدول الشريكة.

وشهد الاحتفال تخصيص "ركن الأطفال" اشتمل على أنشطة تفاعلية وفقرات ترفيهية وسحوبات وجوائز، كما شارك موظفو الصندوق في فقرات تراثية تعبّر عن مفاهيم "عام المجتمع"، وتُجسّد قيم الترابط والتماسك المجتمعي.

واختُتم الاحتفال بتكريم المشاركات المتميزة ضمن الفعاليات التراثية والثقافية، وسط أجواء مفعمة بروح الفخر والانتماء الوطني، جسّدت معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد وأسرة الصندوق.