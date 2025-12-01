"شراع": عيد الاتحاد يجسد مشاعر الاعتزاز بالوطن

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قالت سعادة سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" إن عيد الاتحاد يجسد لحظة تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز بدولة الإمارات التي تشكلت ملامح نهضتها على الريادة والابتكار والتمكين وعلى الإيمان بأن الإنسان قادر على أن يصوغ رؤيته واقعًا ويحوّل طموحه إلى خطوة جديدة في مسيرة وطنه.

وأضافت، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، أن من هذا النهج يستلهم "شراع" رسالته في دعم ريادة الأعمال بوصفها ثقافةً لبناء مجتمع منتج ومبدع ومسؤول ومن خلال برامجه ومبادراته يواصل "شراع" تمكين جيل من رواد الأعمال الذين يحملون رؤية دولة الإمارات ويسهمون في تعزيز تنافسيتها العالمية وتحقيق مستهدفات مئويتها عبر اقتصاد يقوم على المعرفة والإبداع ويجعل منهما رافعتين دائمتين للنمو والتنمية المستدامة.