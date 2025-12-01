"شروق": اتحاد الإمارات نموذج عالمي في التخطيط والاستدامة

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن عيد الاتحاد يجدد فينا الفخر بمسيرة دولة الإمارات التي أثبتت أن التنمية الحقيقية تُقاس بعمق الرؤية وبالاستثمار في الإنسان.

وأضاف أن الإمارات تشهد تجربة تنموية رائدة استطاعت في عقودٍ قليلة أن تبني نموذجاً يُحتذى به في التخطيط والاستدامة حيث اجتمعت فيها الطموحات الكبيرة مع روح العمل وتضمين كافة فئات المجتمع فكانت النتيجة دولة تنافس على المراكز الأولى عالمياً في مختلف القطاعات.

وقال: في شروق، نستلهم من هذه التجربة الوطنية الملهمة فلسفتنا في التنمية فمشاريعنا في مختلف القطاعات التي نستثمر فيها تمثل منظومات حياةٍ تُعبّر عن رؤية الدولة وإمارة الشارقة في تحقيق توازنٍ دائم بين الاقتصاد والمجتمع والثقافة ونحن نؤمن أن روح الاتحاد هي التي تمنحنا القدرة على تحويل كل مشروع إلى قصة نجاحٍ إماراتية تُجسّد معاني الابتكار والاستدامة والعمل الجماعي والوحدة.