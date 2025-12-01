"الشارقة للآثار": عيد الاتحاد يرسخ الهوية والذاكرة الوطنية

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار إن عيد الاتحاد يحمل دلالته الأعمق في تذكيرنا بأن مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة تأسّس على بناء الإنسان وترسيخ الهوية والذاكرة الوطنية باعتبارهما قاعدة كل تنمية.

وأضاف : اختارت الدولة منذ التأسيس أن تمضي نحو المستقبل وهي متمسكة بتراثها وعراقة تاريخها فحوّلت حماية الهوية إلى جزء أصيل من نهضتها وجعلت من فهم الجذور قوة تدعم وعي المجتمع وانتمائه.

وأضاف أنه انطلاقاً من هذه الرؤية تعمل هيئة الشارقة للآثار على تعزيز حضور التاريخ في الحياة العامة من خلال حماية المواقع الأثرية ودعم البحوث الميدانية وإتاحة المعرفة للأجيال الجديدة وتواصل جهودها في كشف الروايات التي يحملها هذا المكان وتوثيقها وتقديمها للعالم إيماناً بأن حفظ التراث ليس عملاً معرفياً فحسب بل مساهمة في ترسيخ قيم الاتحاد وتعزيز الهوية التي تجمع أبناء هذا الوطن عبر الزمن.

وفي هذا السياق يأتي إدراج "المشهد الثقافي لعصور ماقبل التاريخ في الفاية" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إنجازاً وطنياً رائداً يضاف إلى مسيرة الإمارات التي نحتفي بها في عيد الاتحاد.