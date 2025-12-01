"خليفة التربوية" : نفاخر العالم بمنجزات الوطن ومكتسباته الحضارية

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 54 يمثل مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز الدور الرائد للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسون الذين اجتمعت قلوبهم على عزيمة وإرادة رجل واحد، وأقاموا صرح الاتحاد الخالد الذي نفاخر بمنجزاته الوطنية ومكتسباته الحضارية في جميع ميادين التنمية اليوم .

وقال حميد الهوتي الأمين العام للجائزة، إن الاحتفال بعيد الاتحاد يأتي هذا العام ضمن منظومة شاملة من المنجزات الوطنية التي تشهدها الدولة بدعم القيادة الرشيدة التي تولي هذه المسيرة كل الرعاية والاهتمام وتدفع بمنجزات الوطن إلى آفاق عالمية في صدارة مؤشرات التنافسية الدولية.

وأضاف أن بناء الإنسان يشكل حجر الزاوية في مسيرة دولة الاتحاد، هذه المسيرة التي ننعم بها في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يشهد نهضة شاملة في مختلف عناصره استناداً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية بما يعزز من جودة الأداء والمخرجات ويرسخ من التميز في بناء الإنسان .

وقال إن جائزة خليفة التربوية وهي تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية فإنها تفخر بأن تكون أحد المنجزات الوطنية الرائدة على صعيد الجوائز التربوية المتخصصة محلياً واقليمياً ودولياً، إذ تترجم رسالة حيوية في نشر ثقافة التميز في التعليم بمختلف مجالاته بدءاً من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والجامعي وكذلك البحث العلمي، وخدمة المجتمع، مجددا العهد للوطن والقيادة الرشيدة على المضي قدما في أداء هذه الرسالة الوطنية في النهوض بالتعليم وبناء الإنسان.