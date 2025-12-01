مصرف الشارقة الإسلامي: عيد الإتحاد مناسبة لتجديد العهد والإستمرار في مسيرة التنمية

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكّد سعادة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن عيد الاتحاد الـ54 يمثل محطة مضيئة في مسيرة الوطن نستحضر فيها البدايات التي وضع فيها الآباء المؤسسون نموذجًا فريدًا لوحدة الإرادة والرؤية وأسّسوا دولة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص وماضية بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وهي مناسبة وطنية تعيد إلى الأذهان قيم العطاء والولاء والانتماء وتمنح الأجيال دافعًا متجددًا لمواصلة المسيرة بروح الاتحاد.

وأضاف أن الإمارات أثبتت خلال العقود الخمسة الماضية أنها ليست مجرد دولة حديثة بل مشروع حضاري متكامل يجعل الإنسان محور التنمية وغايتها ويجعل القيادة رافعة للطموح ومحفّزة للإمكانات فمن خلال الاستثمار في التعليم والاقتصاد المتنوع وبناء شراكات استراتيجية عالمية رسخت الإمارات مكانتها مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار والمعرفة والتنمية المستدامة.