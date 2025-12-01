الهلال للمشاريع: اتحاد الإمارات نموذجا يحتذى في وحدة الرؤية والطموح

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة بدر جعفر بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع: في عيد الاتحاد نستحضر القيم التي قامت عليها دولتنا قيمٌ جعلت من الإمارات نموذجاً يُحتذى في وحدة الرؤية والطموح وقدرة العطاء فقد شكّلت روح الاتحاد على مدى العقود الماضية أساساً لتجربة وطنية فريدة تُجسّد كيف يمكن للإرادة المشتركة أن تبني مستقبلاً يتقدّم بثبات وثقة.

وأضاف في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 : اليوم ومع التحوّلات العالمية المتسارعة تواصل الإمارات دورها الريادي عبر شراكات دولية تتكامل فيها السياسة والاقتصاد والعمل الخيري لتعزيز أثر يمتد خارج حدودها وهذا النهج القائم على التعاون والمسؤولية المشتركة رسّخ مكانة دولتنا كمركز عالمي للحلول المبتكرة وأطر العمل التي تُسهم في رفاه الإنسان أينما كان.

وقال إن احتفاءنا بعيد الاتحاد ليس مجرد مناسبة وطنية بل هو تأكيدٌ على التزام مستمر بمضاعفة الإنجاز وتمكين الأجيال القادمة والبناء على إرث المؤسسين بروح تتقد شغفاً وتفاؤلاً ومعاً سنمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً تظل فيه الإمارات نموذجاً للريادة والتأثير الإيجابي والعمل من أجل خير الإنسان والمجتمعات.

من جانبه قال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال في هذا اليوم الذي تتجدد فيه روح الاتحاد نستعيد مسيرة الإمارات التي جمعت بين الإنسان والطموح والعمل المشترك ورسّخت نموذجاً فريداً في التعاون والتقدم فقد قامت دولتنا على رؤية واضحة وإيمان عميق بأن الشراكات والعمل بروح واحدة هي الأساس لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للجميع.

وأضاف: وضعت قيادتنا الرشيدة نهجاً يقوم على التنوع الاقتصادي والابتكار والاستثمار في قدرات الإنسان وهي مرتكزات نرى أثرها في قوة اقتصادنا ونمو قطاعاتنا الحيوية وتواصل الإمارات دورها في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، من خلال مزيج متوازن من السياسات والرؤى والاستثمارات التي تعزز أمن الطاقة وترفع كفاءة الموارد وتدعم رفاه المجتمعات.

وقال: أننا في نفط الهلال نعتز بأن نكون جزءاً من هذا النهج الوطني عبر شراكات طويلة الأمد تسهم في تطوير حلول طاقة موثوقة وفعّالة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين البيئات المحلية في المنطقة.