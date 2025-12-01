سيف السويدي: "متحدون" رسالة تلخص رحلة الدولة

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: اليوم نحتفل معًا بروح الوحدة والتلاحم التي جعلت من اتحادنا نهجًا للحياة، وقوة لدولة تبني مستقبلها بثقة وثبات، وشعار هذا العام، "متحدون"، يلخص رحلة الإمارات ومسيرة شعبها، ويمثل رسالة لكل من يعيش على أرضها، أننا أقوى عندما نتكاتف، وأرقى عندما نعمل معًا نحو أهداف مشتركة.

وأضاف في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: نحن في قطاع الطيران المدني نحتفل هذا العام بالعيد الوطني للدولة ونحن فخورون بالعديد من المحطات المهمة التي حققها قطاع الطيران المدني الإماراتي، أبرزها تجديد فوز الدولة بمقعد داخل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للمرة السابعة على التوالي، هذا الفوز المتكرر يعكس الثقة الدولية والإقليمية في قطاع الطيران الإماراتي، ويؤكد قوة هذا القطاع وتأثيره على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أن أرقام حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الماضي بلغت 148 مليون مسافر، أي أن البنية التحتية للنقل الجوي في الدولة نجحت في نقل وخدمة ما يصل إلى 14 ضعف عدد سكان الدولة، ونتوقع هذا العام تحقيق مزيد من النمو، خاصة أن أول عشرة أشهر من العام الجاري سجلت ما يصل إلى 128.8 مليون مسافر، ما يعكس النمو الهائل والأثر الكبير لهذا القطاع الحيوي ليس فقط للدولة، وإنما لنظام النقل الجوي العالمي ككل.

وقال: مع الاحتفال بمرور 54 عامًا على اتحادنا الغالي، تشهد منظومة النقل الجوي في دولة الإمارات بداية مرحلة جديدة أكثر تقدمًا واستدامة، مع الاستعدادات لاحتضان النقل الجوي المتقدم ودمجه في منظومة النقل داخل المدن لتكون دولة الإمارات من الدول الرائدة التي حققت هذا الإنجاز واحتضنت تلك التكنولوجيا الناشئة.

وأكد أن هذه المحطات المهمة لم تتحقق على سبيل الصدفة، بل هي نتيجة رؤية قيادة رشيدة وأداء حكومي قوي نجح في ترسيخ الأمن والاستقرار للدولة وتمكينها من امتلاك البنية التحتية والمرونة التشريعية لتكون وجهة عالمية ومركزًا لاحتضان أحدث التكنولوجيات والابتكار في مختلف المجالات، وقطاع الطيران من أبرزها، ونحن اليوم في الدولة نبني على أساس قوي ونستلهم من رؤية طموحة وضعها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكون دولة الإمارات في مصاف الدول الأولى على الخريطة العالمية.

وقال سعادته: إننا نعيش اليوم ثمار هذه الرؤية ونحققها، وكل يوم لدينا سبب جديد لنفتخر به ونحتفل بأننا جزء من دولة لا تقبل إلا بالمركز الأول.