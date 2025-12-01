سعود بن سلطان القاسمي: عيد الاتحاد عهد متجدد بصون المكتسبات وتعزيز الريادة العالمية

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن دولة الإمارات ستبقى منارة للأمل، ورمزاً للعطاء، وموطناً راسخاً للابتكار والإنجازات التي تلهم العالم، مشدداً على المضي قدماً وبثبات في الرحلة الرقمية للدائرة التي تضع الإنسان في قلب عمليات التطوير، للمساهمة في بناء مستقبل مزدهر تواصل فيه الدولة ريادتها وترتقي نحو آفاق جديدة من التميز.

ورفع سعادته أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، واصفاً هذا اليوم المجيد بأنه تجسيد حي لأروع مظاهر التلاحم الوطني، ومناسبة لتجديد العهد والوفاء للوطن، والعمل الدؤوب على صون مكتسباته وتعزيز مكانته الرفيعة بين الأمم.

واستذكر الشيخ سعود بن سلطان القاسمي ذكرى توحيد الإمارات السبع في الثاني من ديسمبر 1971 على يد الآباء المؤسسين، الذين آمنوا بأن التماسك هو الطريق الأوحد للقوة والاستقرار، لتغدو الدولة منذ ذلك الحين مثالاً للتطور والنهضة.

وأعرب مدير عام "الشارقة الرقمية" عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية التي تعكس أكثر من نصف قرن من المسيرة الريادية، حققت خلالها الإمارات إنجازات استثنائية في شتى المجالات، وكرست حضورها المؤثر عالمياً بفضل قيادة ملهمة تنهل من إرث وطني عظيم.