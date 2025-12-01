مالية الشارقة : عيد الاتحاد الـ54 محطة مضيئة في تاريخ الوطن

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة أن عيد الاتحاد الـ54 يمثل محطة مضيئة في تاريخ الوطن حين اجتمعت الإرادة والرؤية لتشييد نموذج اتحادي فريد يقوم على وحدة المصير والتكامل الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ قيم العدالة والنهضة الحضارية.

وقال: أثبتت دولتنا منذ التأسيس أنها قادرة على صناعة المستقبل لا الانتظار له لتتحول إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا وابتكارًا على مستوى المنطقة والعالم وتتقدم بخطى واثقة نحو آفاق جديدة من التنمية الإنسانية والاقتصادية المستدامة.

وأضاف: في إمارة الشارقة نستلهم روح الاتحاد في كل ما نقدمه من عمل ونحرص في دائرة المالية المركزية على دعم توجّهات الإمارة في بناء منظومة مالية راسخة متوازنة ومرنة تدعم كفاءة المؤسسات الحكومية وتمكّنها من تحقيق احتياجات المجتمع.

من جانبه قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة : رسم الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مسارًا حضاريًا جعل من الاتحاد نقطة انطلاق نحو بناء دولة تؤمن بالإنسان وتستثمر في طاقاته وتمكّنه من تحقيق طموحاته.

وأضاف أن الاحتفال بيوم الاتحاد ليس مجرد مناسبة وطنية بل هو تأكيد على قيمة الانتماء والولاء والهوية وعلى العهد الذي يجمع أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة في مواصلة بناء دولة تمتلك القدرة على المنافسة عالميًا وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا لأجيالها القادمة وفي ظل ما نشهده اليوم من نهضة شاملة في مختلف القطاعات تبقى الإمارات نموذجًا يُحتذى به في التنمية المستدامة والتمكين المجتمعي وترسيخ السلام بما يعكس رسالتها الحضارية للعالم.