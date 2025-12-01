غداً في دبي انطلاق بطولة العالم للملاكمة "الإمارات 2025" بجوائز 8 ملايين دولار

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / تنطلق غداً النسخة الـ23 من بطولة العالم للملاكمة للرجال "الإمارات 2025"، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الحاليي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للملاكمة "IBA"، وبجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار.

وتقام مراسم الافتتاح الرسمي غداً الثلاثاء في استاد سوق دبي الحرة بمنطقة القرهود، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54، في تأكيد على دور الإمارات في دعم رياضة الملاكمة واستضافة أبرز بطولاتها منذ انطلاقها عام 1974.

ويسبق حفل الافتتاح عقد الاجتماع الفني للملاكمين والوفود المشاركة، يعقبه سحب قرعة البطولة التي تشمل 13 فئة وزن رئيسية. ووفق البرنامج الزمني، تقام الأدوار التأهيلية من 3 إلى 11 ديسمبر، فيما تُقام النزالات النهائية لجميع الفئات يوم 13 ديسمبر، وهو اليوم الذي يشهد أيضاً انعقاد اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة 2025 في دبي.

ووصف الاتحاد الدولي للملاكمة في تقرير له البطولة بأنها "مهرجان ملاكمة عالمي" يمتد لأسبوعين، ويجمع نخبة المواهب الدولية التي تتنافس على جوائز مالية هي الأكبر في تاريخ رياضة الملاكمة، حيث ينال الفائز في كل فئة 300 ألف دولار.