سعود المعلا يشهد احتفالات أم القيوين بعيد الاتحاد الـ54

أم القيوين فى الأول من ديسمبر/ وام / شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مساء اليوم، احتفالات الإمارة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، التي أقيمت في واجهة الخور المائية.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو الشيوخ بجولة في واجهة الخور المائية للاطلاع على الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها لجنة الاحتفالات في الإمارة، وشملت عروض الفرق الشعبية، ومعرض الصور، وسوق الأسر المنتجة، بالإضافة الى مشاركة عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ 54 تعزز روح الاتحاد في نفوسنا، وتجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة والمواقف المشهودة وقوة الإرادة، وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة.

وأشاد سموه بجهود اللجنة العليا المنظمة للاحتفالات في إنجاح احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد الـ54.