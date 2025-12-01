رئيس "وثائق الشارقة" : نجدد العهد بحفظ السجل الحي للاتحاد وإنجازات قادته

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكد سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق في الشارقة، أن الثاني من ديسمبر 1971 يجسد لحظة خالدة في ذاكرة دولة الإمارات إذ خط فيه الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه حكّام الإمارات مسيرة الاتحاد مؤمنين بأن الوحدة هي السبيل إلى القوة والازدهار والمستقبل الواعد.

وقال سعادته، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، إن هذا اليوم يستحضر مسيرة وطنٍ آمن بأن الإنسان هو ثروته الحقيقية فغدت الإمارات واحةً للسلام والتسامح والريادة والإنجاز تحت راية قيادةٍ رشيدةٍ تواصل مسيرة العطاء بثقةٍ ورؤيةٍ تستشرف المستقبل.

وأكد أن دار الوثائق في إمارة الشارقة تجدد فخرها بدورها في حفظ ذاكرة الوطن وتوثيق مسيرته لتبقي للأجيال القادمة سجلا حيا يُجسّد قصة الاتحاد ويُخلّد إنجازات قادته الذين جعلوا من الإمارات منارةً للحضارة والتقدّم، مجددا العهد بالوفاء للوطن وقيادته وحمل راية الاتحاد بكل إخلاصٍ ومسؤولية لتظلّ الإمارات شامخةً بعزّها ماضيةً بعزمها وموحّدةً بروحها نحو أفقٍ لا يعرف إلا المجد والازدهار.