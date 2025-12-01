"مجلس تنمية الموارد البشرية": عيد الاتحاد مناسبة خالدة في الذاكرة الوطنية

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن عيد الاتحاد الـ54 يشكل مناسبةً خالدة في الذاكرة الوطنية نحتفي فيها بإرساء دعائم وحدة الوطن، استناداً إلى حكمة ورؤية الآباء المؤسسين الذين وضعوا اللبنات الأولى لمسيرة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال معاليه إن عيد الاتحاد يمثل محطة لاستلهام الدروس من مسيرة تجاوزت خمسة عقود من البناء والعطاء، رسخت فيها دولة الإمارات قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والطموح إلى واقع، عبر تحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات، من الاقتصاد والابتكار إلى التعليم والصحة والبنية التحتية، بفضل التخطيط الاستراتيجي والرؤية الواضحة لمستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

ورفع معاليه بهذه المناسبة الوطنية الغالية أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأكد معاليه أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يجدد في هذا اليوم التزامه بمواصلة الاستثمار في تمكين الموارد البشرية الإماراتية وتطوير قدراتها، والعمل بروح الاتحاد التي تجسد أسمى معاني التلاحم، ومضاعفة الجهود للإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية ورؤاها الطموحة.