محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: عيد الاتحاد مناسبة وطنية تجسد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الحكيمة

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد أن عيد الاتحاد الـ 54 للدولة يوم محفور في الذاكرة تتجسد فيه أسمى معاني الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة ومناسبة غالية على قلوب أفراد مجتمع الإمارات تتوحد فيها مشاعر الإخلاص والوفاء للقيادة الرشيدة والحب والتعايش المشترك لشعب الإمارات.

وقال في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 إن احتفال الإمارات بعيد الاتحاد يمثل حافزاً لأبناء الإمارات لمتابعة مسيرة الريادة والتقدم والرقي التي خطها آباؤنا المؤسسون وتواصلت في ظل الرؤية الاستشرافية النيرة لقيادتنا الرشيدة التي تقود المكتسبات الحضارية والإنجازات المشرفة إلى أعالي القمم.

وتوجه الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة في هذه المناسبة الوطنية مشيراً إلى أن عيد الاتحاد الـ 54 للدولة مناسبة وطنية مجيدة يتجدد فيها العطاء والولاء والتفاف أبناء الإمارات خلف قيادتهم الحكيمة يداً بيد لاستكمال مسيرة البناء والتطوير والنماء التي طالت كل أرجاء الإمارات.

وقال إن الثاني من ديسمبر سيظل شاهداً على التجربة الوحدوية الفريدة التي صنعت تاريخاً خالداً ودولة حضارية وقدمت بإرادة وعزيمة قيادتنا الرشيدة نموذجاً ملهماً للعالم أجمع في التطور والازدهار والتقدم.