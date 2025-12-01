استشاري الشارقة: عيد الاتحاد محطة تاريخية ونموذج في التنمية والتماسك المجتمعي

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إن احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54 تمثل ملحمة وطنية تجسد أعمق معاني الوحدة والالتفاف حول مبادئ الاتحاد التي أرست دعائمها القيادة الحكيمة، مؤكداً أن هذه المناسبة تظل محطة تاريخية تذكرنا بمسيرة التضامن الوطني التي جعلت من دولتنا نموذجاً يُحتذى في التنمية والتماسك المجتمعي.

وأوضح النعيمي أن هذه الذكرى المجيدة تحمل في طياتها قيماً سامية تجسدت في إنجازات الدولة التنموية التي شملت مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الثاني من ديسمير يوم مشهود في التاريخ وشاهد على مسيرة العطاء المتواصل التي قادتها الرؤية الثاقبة للآباء المؤسسين.

من جانبها أكدت سعادة حليمة حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد تمثل لحظة تاريخية تجسد أسمى معاني الوحدة والافتخار بالهوية الوطنية، وتُبرز عمق الارتباط بين أبناء الإمارات وترابهم الوطني تحت مظلة اتحاد شامخ يجسد إرادة شعب وطموح قيادة، مشيرة إلى أن هذه الذكرى الوطنية ستظل مناسبة لتجديد العهد والولاء لمسيرة البناء والعطاء وتعكس القيم الراسخة التي غرسها الآباء المؤسسون في ضمير الأجيال ما يجعل الدولة نموذجاً ملهماً في التلاحم المجتمعي والريادة الحضارية.

وبينت أن الإنجازات التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات تؤكد متانة المسيرة وثبات الرؤية، معربة عن فخرها بما تحقق من منجزات وطنية تجسد روح الاتحاد وداعية إلى ترسيخ قيم هذه المناسبة في وجدان النشء الجديد ليبقى الوطن شامخاً بعز أبنائه متقدماً برؤية قيادته متألقاً بإنجازات أبنائه في المحافل كافة.

وأكدت سعادة ميرة خليفة المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة يُجسّد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والولاء للوطن ويعكس عمق الانتماء لمسيرة الاتحاد المباركة التي أرساها الآباء المؤسسون، موضحة أن مسيرة التنمية والإنجازات الوطنية تواصل تقدمها بثبات في ظل القيادة الرشيدة التي تضع رفاه الإنسان وخدمة المجتمع في صدارة أولوياتها وتسعى بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأضافت أن ما تحقق من إنجازات نوعية في مختلف المجالات يمثل صورة مشرّفة للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة ويؤكد مكانتها الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي موجهة التهنئة لقيادة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية.