بلدية دبي: عيد الاتحاد محطة وطنية متجددة

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن عيد الاتحاد الـ54 للدولة محطة وطنية متجددة نستحضر فيها مسيرة الآباء المؤسسين وما أنجزته الدولة من تقدم وازدهار خلال أكثر من خمسة عقود.

وقال سعادته: أربعة وخمسون عامًا مضت على ذلك اليوم التاريخي الذي انطلقت فيه قصة اتحادنا.. تحت رايةٍ حكيمة قادها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما الآباء المؤسسون. تلك اللحظة التي أعلنت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وزرعت بذرة الحلم، وأرست دعائم وطنٍ أصبح مثالاً حيًا للاتحاد، القوة، والريادة.

وأضاف أنه خلال العقود الخمسة الماضية كتبت دولة الإمارات فصولاً استثنائية في سجل التاريخ، ورسخت مسيرة ملهمة حافلة بالإنجازات التي رسمت ملامح أمةٍ اعتلت منصات المجد وصنعت لنفسها مكانة رائدة على الساحة العالمية.

وقال: اليوم، مسيرة دولتنا هي شهادة حية على أن من يملك الإرادة الراسخة.. والطموح الذي لا يعرف المستحيل سيحول الأحلام إلى إنجازات. هذا النهج جعل من دولة الإمارات مرجعاً للمستقبل تحتضن جميع العقول والمواهب والشباب وتدعم نمو خبراتهم وترعى أفكارهم وطموحاتهم ليقودوا مسيرتها مستقبلًا.