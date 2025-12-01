مطار الشارقة الدولي: عيد الاتحاد يجسّد نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ دولة تُعلي قيمة الإنسان

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن عيد الاتحاد الـ54 يُشكل محطة وطنية نستذكر فيها الأسس الراسخة التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وإخوانه الآباء المؤسسون الذين وحّدوا إمارات الوطن تحت راية واحدة ليكون يوم الثاني من ديسمبر عام 1971 يوماً خالداً أسّس لمسيرة تاريخية أرست مفهوم الدولة الحديثة التي تجعل الإنسان محور التنمية وغايتها الأولى وإن ما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات وطنية في مختلف القطاعات يجسّد أثر الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو تنمية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الوطنية، وترسّخ مكانتها كوجهة للفرص وبيئة حاضنة للإبداع ودولة فتية تضع المستقبل في صميم سياساتها.

من جانبه أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي أن عيد الاتحاد الـ54 يجسد مناسبة وطنية راسخة نستعيد فيها القيم الحضارية والإنسانية التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن اتحاد الإمارات شكّل منذ الثاني من ديسمبر 1971 منعطفاً تاريخياً عبّر عن الرؤية الثاقبة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسين الذين صنعوا بإصرار وعزيمة نموذجاً اجتماعياً وتنموياً متفرداً، بما أرسى دعائم دولة قوية في طليعة الدول المتقدمة وتتصدر اليوم مؤشرات التنمية والريادة وجودة الحياة.

وأضاف أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 يُجسّد مناسبة وطنية لتجديد العهد تحت راية قيادتنا الرشيدة وتعميق الاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من منجزات راسخة وتعزيز روح المسؤولية لدى كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.