"دائرة الموارد البشرية بدبي": عيد الاتحاد مناسبة لاستحضار مسيرة الإنجازات والريادة

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن عيد الاتحاد الـ54 يُجسّد مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها مسيرة الإنجاز والريادة التي انطلقت منذ قيام الاتحاد، وما حققته دولة الإمارات من نهضة شاملة جعلتها نموذجاً عالمياً في التنمية والتقدم والازدهار، ومصدر إلهام للدول الطامحة إلى بناء مستقبل يقوم على العزيمة والإرادة والإبداع.

وأضاف أن هذه المناسبة تمثل محطة للاعتزاز بالرؤية الاستشرافية للوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسِّسين الذين رسخوا قيم الوحدة والعزيمة والإيمان بقدرة الإنسان الإماراتي على صنع المستقبل، إلى جانب غرسهم لقيم العطاء والإخلاص والولاء للوطن.

وقال إن عيد الاتحاد يشكل رمزاً لتلاحم القيادة والشعب، وتجسيداً لقيم العطاء والانتماء والوفاء التي تمثل جوهر الهوية الإماراتية، إضافةً إلى كونه انعكاساً لإرادة دولة الإمارات الراسخة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادتها الرشيدة.

ورفع سعادته بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، مؤكداً مواصلة العمل في دعم رأس المال البشري الوطني، وتعزيز تنافسية منظومة العمل الحكومي، بما يرسخ مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدماً وازدهاراً.