البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة : عيد الإتحاد مناسبة نستحضر فيها مسيرة وطن إستثنائي

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكدت سعادة عائشة راشد ديماس رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن عيد الاتحاد الـ54 يمثّل مناسبة وطنية مجيدة نستحضر فيها مسيرة وطنٍ استثنائي وُلد من رؤية الحكمة والإرادة والعزيمة التي جسّدها الآباء المؤسسون ليضعوا أساس دولة قادرة على صناعة المستقبل بثقة وثبات ففي هذا اليوم نحتفي بتاريخٍ تُوّج بالإنجازات وحاضرٍ مشرّف ومستقبلٍ أكثر طموحًا بقيادة ملهمة جعلت من الإمارات نموذجًا عالميًا في الريادة والتقدّم.

وأضافت: يأتي عيد الاتحاد الـ54 ليؤكد أن روح الاتحاد لا تزال هي القوة التي توحّد أبناء الإمارات وتدفعهم نحو تحقيق إنجازات تتجاوز التوقعات لقد أصبحت دولتنا اليوم منارة للابتكار والاستدامة والتسامح والتنمية الإنسانية، بفضل قيادة رشيدة وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها وجعلت رفاهيته ونجاحه هدفًا استراتيجيًا.

وأشارت إلى أن المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية تُجسّد نموذجًا فريدًا في العمل الوطني المشترك وتعكس قوة التلاحم بين القيادة والشعب ما مكّن الإمارات من الوصول إلى مواقع متقدمة عالميًا في مختلف القطاعات.