"الطوارئ والأزمات" : نواصل تعزيز "منظومة الجاهزية" لحماية مكتسبات الاتحاد

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تواصل أداء رسالتها الوطنية في تعزيز منظومة الجاهزية والاستجابة، لبناء دولة آمنة وقادرة على الصمود، تسهر على حماية مكتسباتها وصون أمنها واستقرارها، في ظل قيادة جعلت من الإمارات وطنا يحتضن الجميع ويصون كرامة الإنسان.

وقال معاليه، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، إن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى لتاريخ مضى، بل هي تجديد للعهد على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، مشدداً على أن الإمارات تؤمن بأن الإنسان هو أساس نهضتها، وأن العطاء والعمل هما طريقها الدائم نحو المستقبل.

واستذكر معاليه بكل فخر واعتزاز البدايات الأولى لاتحاد جمع القلوب قبل الأرض، حيث صاغ الآباء المؤسسون ملامح النهضة بإيمان راسخ بوحدة المصير، لتصبح الدولة اليوم نموذجاً في الريادة والإنسانية، وتسير بخطى واثقة نحو المستقبل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين يواصلون مسيرة العطاء والبناء بنفس الروح التي انطلقت عام 1971.

واختتم النيادي تصريحه بتجديد العهد بأن تظل الهيئة وكوادرها أوفياء للوطن وقيادته، مخلصين في خدمة الإمارات وأبنائها، داعياً الله أن يديم على الدولة نعمة الأمن والسلام، وأن تبقى رايتها خفاقة في سماء الإنجاز.