هيئة زايد لأصحاب الهمم: الثاني من ديسمبر يوم خالد في ذاكرة الوطن

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / قال سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم إن الثاني من ديسمبر يُعدّ يوماً خالداً في ذاكرة الوطن، وحدثاً مجيداً سجّله التاريخ بأحرف من نور، فهو اليوم الذي توحّد فيه شمل الإمارات السبع تحت راية واحدة، ليولد كيانٌ اتحاديٌّ قويّ، استطاع أن يصنع المعجزات ويقدم للعالم نموذجاً فريداً في الوحدة والبناء والإنجاز.

وأضاف سعادته أنّ عيد الاتحاد مناسبة نجدد فيها الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، التي تحمل على عاتقها أمانة هذا الوطن بكل اقتدار، وتمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، واضعةً مصلحة الوطن والمواطن في صميم أولوياتها، لتواصل مسيرة الخير والتنمية المستدامة في كل المجالات.

وقال سعادته إن في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وكل عام ووطننا الغالي بألف خير، مجددين العهد على أن نكون أوفياء لقيادتنا ووطننا، ماضين بعزم وثقة للحفاظ على مكتسبات الاتحاد وصون منجزاته.