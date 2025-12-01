"الاتحاد لحقوق الإنسان" : شعار "متحدين" يجسد تلاحم الولاء والدفاع عن إرث الاتحاد

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / أكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الدولية عبر منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة، تحمي الحقوق وتصون الكرامة وتدعم جودة الحياة، مما وضعها في صدارة المؤشرات العالمية في الأمان وريادة الأعمال والقوة الناعمة، مشيرة إلى أن هذه النجاحات هي ثمرة رؤية طويلة المدى تُدار بحكمة ومسؤولية.

وقالت الدكتورة الكعبي، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، إن الدولة أسست نموذجاً تنموياً استثنائياً قائماً على الإنسان أولاً، وعلى قيم العدالة والازدهار، حيث يجتمع أبناء الوطن اليوم تحت شعار "متحدين"؛ متحدين في الولاء والعطاء، وفي الدفاع عن إرث الاتحاد ومسيرته المباركة التي جعلت من الإمارات دولة تُصنع فيها الإنجازات قبل أن تُروى.

وبهذه المناسبة الوطنية، رفعت رئيس مجلس إدارة الجمعية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

واختتمت بالتأكيد على أن الإمارات تمضي بثبات على خطى الآباء المؤسسين الذين أرسوا قواعد الوحدة، مجددة العهد بأن تظل الجمعية وكوادرها أمناء على هذا الإرث، للمساهمة في تعزيز حضور الإمارات كمنارة للإنسانية والكرامة والتنمية المستدامة.