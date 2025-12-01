نهيان بن مبارك: عيد الاتحاد يوم تاريخي يرمز إلى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش إن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية عظيمة تحمل في طياتها معاني الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، كما إن هذا اليوم التاريخي يرمز إلى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب، ويجسد رؤية الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة حديثة تقوم على قيم التسامح، التعايش، والابتكار، والسلام والتعاون مع الجميع دون استثناء من أجل خير أهلها والعالم أجمع.

وأكد معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في التنمية المستدامة، السلام، والتقدم الحضاري، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي جعلت الإنسان الإماراتي محور التنمية وأساسها، والرابح الأكبر من نجاحاتها واستدامتها.

وأشار معاليه إلى أن عيد الاتحاد ليس مجرد احتفال بذكرى تأسيس الدولة، بل هو مناسبة تاريخية لتجديد العهد والولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كما إنه فرصة للتأمل في مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار العقود الماضية، موضحا أنها إنجازات عظيمة على كل المستويات وفي مختلف المجالات، وأنها لم تكن لتتحقق لولا العمل الجاد والتكاتف بين القيادة والشعب، مما جعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً وازدهاراً على مستوى العالم.

وأكد معاليه أن هذا اليوم عيد الاتحاد سيظل شاهدا على وحدتنا واتحادنا، يعزز فينا روح الانتماء الوطني، ويحث الجميع على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على مكتسباته التي تحققت بفضل الجهود المشتركة.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة والواضحة لقيادتها الرشيدة، استطاعت أن ترسخ مكانتها كدولة رائدة في مختلف المجالات،" الاقتصاد، التعليم، الصحة، التكنولوجيا"، كما أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار والتميز، ووجهة مفضلة للعيش والعمل، لما توفره من بيئة آمنة ومستقرة تعزز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات، حيث إن هذه القيم هي جزء لا يتجزأ من هوية الإمارات الوطنية، وهي التي جعلتها نموذجاً فريداً في تعزيز السلام والتعاون الدولي.

وأضاف معاليه أن عيد الاتحاد هو مناسبة للتأمل في رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت أسساً متينة للتقدم والازدهار، مؤكداً أن الإمارات ستواصل مسيرتها في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية، معربا عن اعتزازه بالدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات على المستوى الدولي في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، ودعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

وقال معاليه إن عيد الاتحاد هو مناسبة للاحتفاء بروح الاتحاد التي تجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة، وفرصة لتجديد العهد بالعمل الجاد من أجل رفعة الوطن، مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا تذكرنا دائماً بأهمية الحفاظ على مكتسبات الاتحاد، والعمل على تعزيزها من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة ودعا الجميع إلى استلهام قيم الاتحاد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بمكانة الإمارات وطموحاتها.

وأضاف معاليه: في عيد الاتحاد نرفع أسمى آيات الشكر لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لما بذله من جهود مقدرة من أجل مستقبل الوطن وسلامته ورفاهية أبنائه، وهو فرصة كذلك لتجديد البيعة والولاء لسموه، من أجل مزيد من التقدم والتطور والرخاء في ظل قيادته الرشيدة، التي تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، وفي هذا اليوم التاريخي، أعبر مع أبناء الإمارات عن التزامنا العميق بالأسس الراسخة التي قام عليها الاتحاد، والتي أرساها الآباء المؤسسون برؤية حكيمة ووحدة صلبة.. نجدد العهد على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتعزيز مكانته بين الأمم، تحت راية القيادة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار.