غرفة أبوظبي: عيد الاتحاد عهد يتجدد ومسيرة تصنع المستقبل

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب، إن عيد الاتحاد الـ54 يمثل محطة وطنية فارقة تتجدد معها روح البناء والعطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، حين جعل من الإنسان محور التنمية، ومن الاتحاد نهجاً للحياة ومساراً للمستقبل.

وأضاف بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين أن الآباء المؤسسين أدركوا أن قوة الوطن تُستمد من وحدة صفه وتلاحم القيادة مع الشعب، وانطلاقاً من هذه الرؤية، أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والتأثير الإيجابي الدولي، ليس بما حققته من إنجازات اقتصادية فحسب، بل بما رسخته من نهج إنساني يجعل من الاستثمار في الإنسان أساس التقدم، ويحوّل التنمية إلى أداة لصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

وقال: انتقلت الإمارات مع القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الازدهار والريادة، لتصبح شريكاً إستراتيجياً على الساحة الدولية، ومركزاً لصناعة القرار ونقطة جذب للاستثمار والتقنيات المستقبلية.

وأكد مواصلة غرفة أبوظبي التزامها بدعم التوجهات الإستراتيجية للدولة، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتعزيز ريادة الأعمال، وتطوير بيئة اقتصادية تنافسية تواكب طموحات إمارة أبوظبي نحو اقتصاد مستدام ومتنوع.

من جانبه، أشار سعادة علي محمد المرزوقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن غرفة أبوظبي تشكل ركيزة اقتصادية محورية في الإمارة، وتواصل ترجمة رؤية القيادة الرشيدة من خلال دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو.

ولفت إلى أن الغرفة تضطلع بدور محوري في صون الإرث العظيم، وتعزيز المكتسبات الوطنية عبر مبادرات اقتصادية مبتكرة وشراكات فاعلة تسهم في تنويع الاقتصاد ورفع جاهزية منظومة الأعمال لمواجهة متطلبات المستقبل، بما يضمن استدامة الإنجازات وتعظيم أثرها في مسيرة الازدهار.

وأوضح أن عيد الاتحاد مناسبة لتجديد العهد بالعمل بروح الاتحاد، وبأن نمضي مع قيادتنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، حيث نقف في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، أمام مناسبة وطنية سامية تُجسد أسمى معاني المجد والاعتزاز التي تتجدد فيها الإرادة الوطنية التي انطلقت من أرض الإمارات، لتعانق بطموحها عنان السماء، وتشيّد حضارة تستلهم الماضي وترسم ملامح المستقبل.