" إكبا ": عيد الاتحاد محطة وطنية للفخر والاعتزاز بمسيرة الدولة

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكدت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، أن عيد الاتحاد الـ54 يجسد محطة وطنية يعبر فيها أبناء دولة الإمارات عن فخرهم واعتزازهم بمسيرة الدولة، وبالمنجزات التي تحققت بفضل رؤية الآباء المؤسسين، وترسيخهم قيم الحكمة والبناء والتلاحم التي قامت عليها الدولة الحديثة.

وقالت: في الثاني من ديسمبر من كل عام، يقف أبناء دولة الإمارات وقفة فخر واعتزاز بوطنٍ حوّل رؤية الآباء المؤسسين إلى تنمية راسخة وإنجازات تتجدد عاماً بعد عام. نستحضر في هذا اليوم قيم الحكمة والبناء والتلاحم التي أرساها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات الذين وضعوا الأسس المتينة لدولة حديثة تتمحور حول الإنسان، وتستند إلى العلم والعمل والابتكار.

وأضافت أن مسيرة الإمارات أثبتت على مدى أربعة وخمسين عاماً أن الريادة تتحقق بالاستثمار في المعرفة والكفاءات، وبترسيخ مبادئ الوحدة والاتحاد، وبناء نموذج تنموي يوازن بين التقدم الاقتصادي والاستدامة، حيث تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في مؤشرات التنافسية، واقتصاد المستقبل، والاستدامة، واقتصاد المعرفة، لتغدو وجهة رائدة للابتكار وفرص النمو.

ونوهت إلى أن اليوم الوطني يمثل فرصة لتجديد الالتزام بروح الاتحاد، وتعزيز دور الإمارات مركزاً رائداً في البحوث الزراعية المبتكرة، ومساهمتها في الجهود العالمية الهادفة إلى بناء نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة.