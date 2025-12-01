"دبي الرقمية": اتحادنا نموذج حضاري يحتذى به

دبي في الأول من ديسمبر / وام / أكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن دولة الإمارات تسير اليوم بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة، حاجزة موقعها بين أفضل دول العالم في جودة الحياة والعمل والابتكار، عبر تسخير التحول الرقمي والتكنولوجيا لخدمة الإنسان.

وقال سعادته، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، إن هذه الذكرى المتجددة تستحضر مسيرة بناء شامخة أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وأكمل طريقها قادة جعلوا إسعاد شعبهم غاية وطنية، ليمثل هذا اليوم محطة سنوية لترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وأشار المنصوري إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعبر عن الفخر والاعتزاز بالوحدة التي جمعت إمارات الدولة تحت راية واحدة، مجسدة أعمق معاني التلاحم الوطني، ومكرسة نموذجاً حضارياً يحتذى به في التآلف والعمل المشترك.

واختتم المنصوري تصريحه بتجديد عهد الانتماء والالتزام بمواصلة العمل بإخلاص لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة، لتبقى الإمارات وطناً للإنجاز والفخر، وتظل مكانتها راسخة في صدارة الدول.