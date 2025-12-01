سياحة الشارقة : الثاني من ديسمبر يجسد روح التلاحم بين القيادة والشعب نحو مستقبل واعد

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن الثاني من ديسمبر يمثل مناسبة وطنية غالية يحتفل فيها شعب الإمارات ومقيموها بالوحدة والتلاحم والإنجازات التي تحققت على مدار العقود الماضية.

وأكد المدفع، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً ليس فقط في قطاع السياحة بل في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتكنولوجية وغيرها بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للإنسان والبلاد.

وأوضح أن قطاع السياحة يلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات والمواهب الوطنية والعالمية، إذ يأتي ذلك تأكيداً لنهج الدولة في تمكين الإنسان وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وترسيخ الهوية الثقافية الإماراتية وتعزيز روح الانتماء لهذا الوطن مما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في التقدم والابتكار والاستقرار والاستثمار في الإنسان.

وأكد أن عيد الاتحاد مناسبة نعتز فيها بمسيرة هذا الوطن الغالي ونحتفي فيها بجهود من أسهم في مسيرة التطور والنماء مما يعكس روح التلاحم والوحدة بين الدولة وقيادتها الرشيدة وشعبها نحو التقدم بثبات نحو مستقبل واعد للأجيال القادمة.