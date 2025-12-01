"الشارقة الرقمية" : عيد الاتحاد مناسبة لاستلهام العزيمة ورسم مستقبل زاهٍ

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكدت سعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقميّة، أن الدائرة لن تدخر جهداً للإسهام في النهضة التكنولوجية للدولة، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية لإكمال رحلة التميز المستدامة، مشيرة إلى أن ذكرى عيد الاتحاد تزيد أبناء الوطن شغفا بدولتهم الموحدة التي تحمل طموحات شعبها في قلبها، وتضع مستقبل أجيالها في صلب رؤيتها.

وأوضحت الشامسي، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، أن هذا اليوم يمثل مناسبة خالدة تجمع الإماراتيين والإماراتيات متحدين ومتكاتفين، لتكريم ماضٍ عريق، والاحتفاء بحاضر مزدهر، ورسم ملامح مستقبل زاهٍ، مستحضرين لحظة تاريخية فارقة أعلن فيها القادة المؤسسون ميلاد وطن موحد، إيماناً منهم بأن الاتحاد هو سر القوة، وأن التلاحم هو أساس النهضة.

وجددت الشامسي العهد بالولاء للقيادة الرشيدة التي تعزز المثل الوطنية العليا التي أرساها الآباء المؤسسون، والوفاء لهذا الوطن العظيم الذي منح أبناءه الكرامة والأمان، مؤكدة الالتزام بالعمل الدؤوب للحفاظ على المنجزات وتعزيز المكانة الريادية للإمارات بين الأمم.