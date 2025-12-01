هزاع بن زايد: عيد الاتحاد الـ54 محطة للتأمُّل في الإنجازات الوطنية التي تحقَّقت والمضي قُدماً نحو المستقبل بثقة وعزيمة وثبات

العين في الأول من ديسمبر/ وام / أكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن عيد الاتحاد الرابع والخمسين هو مناسبة وطنية مجيدة نستحضر فيها بدايات التأسيس، ونجدد فيها العهد على المضي قُدماً على النهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراهط، والآباء المؤسسون، الذين وحّدوا رؤية الدولة ورسموا مسار الاتحاد، لتغدو دولة الإمارات نموذجاً فريداً في النهضة والريادة.

وقال سموّه في كلمة له بهذه المناسبة إن هذه الذكرى العزيزة تُمثّل محطة سنوية للتأمُّل في الإنجازات البارزة التي تحقَّقت، والانطلاق نحو المستقبل بثقة وعزيمة وثبات، مؤكِّداً أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل ترسيخ مكانتها ضمن طليعة الدول المتقدمة، بسياسات طموحة، ورؤية تستشرف المستقبل، ومبادئ راسخة تُوجّه مسيرتها نحو مزيد من النماء والتقدم والازدهار.

وأشار سموّه إلى أن ما تحقَّق من إنجازات كبرى خلال العام الماضي هو مدعاة فخر واعتزاز لكل إماراتي وإماراتية، إذ ما تزال دولتنا، كما كانت دائماً، قبلة أنظار العالم أجمع؛ حيث برهنت دولة الإمارات مرة أخرى أنه لا سقف لأحلامها ولا حدود لطموحاتها، مواصلة تصدُّر العديد من مؤشرات التنمية العالمية، وترسيخ إنجازاتها في ميادين الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتعليم والبيئة والثقافة، مرسّخةً بذلك مكانتها الإقليمية والعالمية كدولة راعية للسلام وحاضنة للثقافات، لتكون نموذجاً للتسامح والأخوّة الإنسانية والعطاء، بما يخدم خير الإنسانية جمعاء وتقدّمها وازدهارها في مختلف المجالات.

كما نوّه سموّه بأن عيد الاتحاد هو محطة وطنية لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الحكيمة، واستحضار لقيم الوحدة والعطاء والعمل التي قامت عليها الدولة، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات يواصلون السير بثبات على نهج الآباء المؤسسين، وصون مكتسبات الاتحاد، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً.

واختتم سموّه كلمته بالدعاء بأن يحفظ المولى عزَّ وجلَّ دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار، لتواصل مسيرتها التنموية الطموحة، وتعزيز حضورها الريادي وتحقيق الصدارة في مختلف المجالات على المستوى العالمي.