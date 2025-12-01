فيصل بن صقر القاسمي: عيد الاتحاد يجسد وحدة الإمارات ومسيرة إنجازات متواصلة

رأس الخيمة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 يجعلنا نستشعر عظيم الإنجازات التي تحققت على مدى أربعة وخمسين عاماً، وأن ما نشهده اليوم من تطور وازدهار هو ثمرة جهود باني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة الاتحاد على قاعدة راسخة تفيض بالمحبة والعطاء والإرادة الصادقة.

وقال الشيخ فيصل بن صقر إن احتفالات عيد الاتحاد تعكس وحدة الصف بين الإماراتيين، وولاءهم لقيادتنا الرشيدة التي تعمل دائماً على تعزيز مكانة دولتنا في العالم وترسيخ أسس التقدم والاستقرار.

وأضاف أن مسيرة الاتحاد، التي انطلقت برؤية حكيمة وروح مؤمنة بوحدة الكلمة، باتت اليوم نموذجاً يُحتذى به في بناء الإنسان وتمكينه، وتعزيز قيم العمل والإبداع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استطاعت خلال العقود الماضية ترسيخ حضورها العالمي عبر إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، من الاقتصاد والتنمية المستدامة إلى العلوم المتقدمة والفضاء، مما يعكس قوة المشروع الوطني وعمق الإيمان بقدرات أبناء الوطن.