الإمارات للمزادات: عيد الاتحاد مناسبة لتجديد الولاء وترسيخ مكانة الإمارات

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكد سعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 مناسبة وطنية تتجسد فيها أسمى معاني التلاحم الوطني وتبرز خلالها صور الوفاء والعرفان للإرث الخالد الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسون الذين شيدوا بعزيمتهم صرحاً شامخاً للاتحاد وأرسوا دعائم دولة قوية باتت اليوم نموذجاً حضارياً متفرداً يشار إليه بالبنان في كافة المحافل الدولية ومنطلقاً للقيم الإنسانية النبيلة والتعايش.

وأشار إلى أن الاحتفاء بعيد الاتحاد تجديد للعهد الوثيق بمواصلة مسيرة البناء خلف راية القيادة الحكيمة التي تمضي بالوطن برؤية ثاقبة وبصيرة نافذة نحو آفاق أرحب من التميز والريادة، لافتاً إلى أن ما حققته دولة الإمارات من منجزات نوعية وقفزات حضارية كبرى في شتى الميادين يضع على عاتق كل إماراتي مسؤولية وطنية لمضاعفة الجهود وشحذ الهمم لترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع والمضي قدماً في دروب التنمية المستدامة بما يضمن الحفاظ على الإنجازات الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة لتظل الإمارات كما أراد لها قادتها واحة للأمن والرخاء ومنارة تضيء دروب المستقبل للأجيال القادمة.