صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي: عيد الاتحاد يجسد مسيرة العطاء والتمكين الاجتماعي بالدولة

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54 يمثل تجسيداً لمسيرة العطاء والتمكين الاجتماعي التي جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً في الرعاية والضمان الاجتماعي.

وأشار الشامسي إلى أن هذه المناسبة تذكرنا بمسؤولية تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي التي شكلت أساس النهضة الشاملة، معرباً عن فخره بما تحققه الدولة من إنجازات تنموية تضع الإنسان في صلب اهتماماتها.

وأضاف أن عيد الاتحاد يحمل دلالات عميقة في مسيرة الدولة حيث يجسد قيماً سامية في الوحدة والاستقرار والازدهار، مؤكداً أن الصندوق يحرص على توظيف هذه المعاني في برامجه ومبادراته التي تلامس احتياجات مختلف فئات المجتمع، لافتا إلى أن مسيرة الخير والإنجاز ستتواصل بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة، معرباً عن تمنياته للوطن بالمزيد من التقدم والرفعة وأن تظل الإمارات نموذجاً مشرقاً في العطاء الإنساني والتنمية المستدامة.