المكتب الإقليمي للإيسيسكو: عيد الاتحاد يبرز إنجازات الدولة في التنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة سالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة أن عيد الاتحاد الـ54 مناسبة وطنية غالية ورمز للوحدة والنهضة الشاملة وإطار يجسد إنجازات التنمية المستدامة التي جعلت من الدولة نموذجاً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن المسيرة المباركة للدولة تمثل نموذجاً فريداً في تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة، معرباً عن اعتزازه بما تشهده الإمارات من تطور في جميع المجالات، لاسيما في قطاعي الثقافة والتعليم اللذين يشكلان ركيزة أساسية لبناء المستقبل.

وأضاف أن الرعاية الكريمة التي تقدمها قيادة الدولة للعلم والمعرفة أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كمركز دولي للثقافة والإبداع وهو ما يتجلى في المشاريع والمبادرات الرائدة التي تنفذها الشارقة في هذا المجال، مؤكداً أن المكتب الإقليمي للإيسيسكو يعمل ضمن رؤية استراتيجية تواكب تطلعات الدولة ومسيرتها التنموية.