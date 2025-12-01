"أكاديمية 42 أبوظبي": عيد الاتحاد يلهمنا لمواصلة مسيرة التميز

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي، إن عيد الاتحاد الـ54 هو مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء، ونقف فيها أمام تاريخ زاخر أسسه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراهط، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين وضعوا حجر الأساس لاتحادٍ راسخ، وأرسوا في نفوس أبنائه قيم العطاء والعمل والابتكار، لتصبح دولة الإمارات اليوم نموذجاً يحتذى به في التقدم والريادة على مستوى العالم.

وأكد أن عيد الاتحاد يشكل مصدر إلهام متجدد يدفعنا لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً، وفي ظل ما تشهده دولة الإمارات من نهضة متسارعة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تفخر أكاديمية 42 أبوظبي بمساهمتها المحورية في إعداد جيل من المواهب الشابة والمبدعة القادرة على قيادة التحول الرقمي، من خلال تمكينهم بمهارات البرمجة والمعرفة الرقمية التي تقوم عليها اقتصادات المستقبل.

وأضاف أن أكاديمية 42 أبوظبي، بصفتها إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وعضواً في شبكة 42 العالمية، ماضية في ترسيخ نموذج تعليمي مبتكر يعتمد على التعلم التطبيقي والمشترك، بما يعزز روح الإبداع والقيادة لدى أبناء الوطن، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المعرفة وتكنولوجيا المستقبل.