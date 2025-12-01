غرفة الشارقة: نستلهم في عيد الاتحاد قيم المؤسسين ونمضي بثقة نحو المستقبل

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الثاني من ديسمبر يمثل محطةً تاريخيةً فاصلةً تتجدد فيها روح الإرادة والعزيمة التي وحدت القلوب والرؤى تحت راية واحدة لتصنع تجربةً وحدويةً راسخةً باتت اليوم نموذجاً حضارياً ملهماً للأمم والشعوب في التلاحم والبناء.

وقال إن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 استذكار لأمجاد التأسيس واحتفاء بحاضر مزدهر ومستقبل واعد تقوده رؤى استباقية لقيادة حكيمة لا تعرف المستحيل حيث تمكنت دولة الإمارات بفضل قيادتها واتحاد سواعد أبنائها من حجز موقعها الريادي على خريطة الاقتصاد العالمي وغدت منارةً للتنمية الشاملة والابتكار وواحةً للاستقرار والازدهار الاقتصادي متجاوزةً التوقعات ومحطمةً الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية الدولية بما يعكس متانة الأسس التي وضعها الآباء المؤسسون، والتي يواصل الأبناء البناء عليها بكل ثقة واقتدار.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تشكل دافعاً قوياً لنا لمضاعفة الجهود ومواصلة العمل الدؤوب للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071، مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تجدد في هذا اليوم المجيد عهدها على المضي قدماً في دعم المسيرة التنموية المباركة عبر تبني مبادرات مبتكرة وسياسات إستراتيجية تعزز من بيئة الأعمال وتستقطب الاستثمارات النوعية بما يضمن استدامة النمو ويرسخ مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي وقوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة.

من جانبه أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية فارقة تتجلى فيها أسمى معاني الانتماء للوطن المعطاء وتتجدد فيها عهود الولاء للقيادة الحكيمة التي سارت على نهج الآباء المؤسسين لترسخ دعائم دولة قوية البنيان استطاعت بحكمة قادتها وعزيمة أبنائها أن تحجز موقعاً متصدراً على خريطة الدول المتقدمة موضحاً أن الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية يمثل وقفة فخر واعتزاز بمسيرة تنموية استثنائية حولت الطموحات إلى واقع ملموس وجعلت من الإمارات نموذجاً حضارياً يُحتذى به في التقدم والريادة والازدهار.

وأشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي إلى أن الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الحكيمة هي التي مهدت الطريق لصناعة اقتصاد متين ومستدام ووفرت مناخاً استثمارياً وبيئة أعمال تنافسية عززت من جاذبية الدولة كوجهة عالمية مفضلة للمال والأعمال، لافتاً إلى أن ما نشهده اليوم من نهضة حضارية شاملة وتطور ونمو في شتى القطاعات هو ثمرة لغرس الاتحاد الذي أينع رخاءً وازدهاراً.