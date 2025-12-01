طرق الشارقة: عيد الاتحاد محطة وطنية خالدة

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن عيد الاتحاد الرابع والخمسين يجسد محطة وطنية خالدة نستحضر فيها بكل فخر المسيرة المشرقة التي قادها الآباء المؤسسون لترسخ نموذجاً فريداً في بناء دولة عصرية ترتكز على الوحدة والعزم والطموح.

وقال: في هذه المناسبة نجدد العهد بالسير على نهج قيادتنا الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأسست لمسيرة متواصلة من الإنجازات التي تشهدها مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية الذي يمثل ركيزة جوهرية في نهضة الدولة واستدامة تقدمها.

وأضاف: إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العزيزة نؤكد حرصنا على غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال وتعزيز مسؤوليتهم تجاه وطنهم ليواصلوا حمل راية الاتحاد بعزيمة راسخة وإيمان عميق بمستقبل الإمارات الواعد ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والاستقرار وأن يمكن قيادتنا من مواصلة مسيرة الخير والرفعة لوطنٍ يستحق منا جميعاً المزيد من الوفاء والعمل المخلص.