"الناشرين الإماراتيين" : عيد الاتحاد حافز لترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للإشعاع المعرفي

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكد مسؤولون في جمعية الناشرين الإماراتيين أن عيد الاتحاد الـ 54 يمثل حافزا إستراتيجيا لقطاع النشر لتعزيز الحراك الثقافي والمعرفي، والمساهمة في جعل الإمارات موطناً عالمياً للثقافة والإبداع، مشددين على أن "الكلمة المنشورة" تعد ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضحت أميرة بوكدرة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تحرص من موقعها في قطاع النشر على أن يكون الإنتاج الثقافي الإماراتي انعكاساً لروح التلاحم الوحدوية، ودليلا على الالتزام بتطوير صناعة نشر وطنية ترسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للإشعاع المعرفي والحضاري يعكس الهوية والقيم السامية للدولة.

ورفعت بوكدرة أسمى آيات التهنئة للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، معبرة عن فخرها بمرور 54 عاماً على قيام اتحاد جسّد عمق الرؤية التي وضعها الآباء المؤسسون، وتواصل القيادة الحكيمة تعزيزها بكل إخلاص، لافتة إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة هو احتفاء بروح التلاحم التي كانت المنطلق الجوهري لمسيرة التنمية والازدهار.

من جانبه، أكد سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، أن المكانة المتقدمة للإمارات على مختلف المؤشرات العالمية جاءت استناداً إلى المنظومة المعرفية والحضارية المتينة التي رسختها الدولة، وبفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي تكمل ما بدأه المؤسسون الأوائل.

وجدد الكوس الالتزام بدعم صناعة النشر وتوسيع آفاق المعرفة، مشيراً إلى أن الاحتفال بعيد الاتحاد يعيد إلى الأذهان عطاءات الآباء المؤسسين الذين وحدوا الصفوف لبناء صرح وطن يزداد بهاءً وتقدماً، ويبرز عمق العلاقة بين الشعب وقيادته المتحدين تحت بيرق واحد زاخر بقيم التكاتف والعطاء والوفاء.