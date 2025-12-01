"ضمان": في عيد الاتحاد الـ54 نجدد العهد بمواصلة مسيرة الريادة الإماراتية

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين "ضمان"، أن عيد الاتحاد الـ54 مناسبة وطنية عظيمة لتجديد عهود الولاء للوطن والقيادة الحكيمة، واستحضار مسيرة الإمارات الاستثنائية التي انطلقت برؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، لتُصبح دولة الإمارات نموذجاً فريداً في التنمية والوحدة والريادة.

وقال إن هذا اليوم يُجسّد معاني العزيمة والتلاحم والوفاء التي تأسست عليها دولة الإمارات، ويمثل محطة فخر لكل إماراتي يُسهم بعمله وجهده في تعزيز نهضة الوطن ورفع رايته في جميع الميادين. وإننا نستمد من عيد الاتحاد روح العطاء والمسؤولية الوطنية، ونُعاهد قيادتنا على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات الدولة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد اعتزاز "ضمان" بموقعها ومكانتها ضمن منظومة وطنية متكاملة، حيث تُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً في جودة الحياة والرعاية الصحية المستدامة، معرباً عن تجديد "ضمان" التزامها بمواصلة العمل وفق رؤية القيادة الحكيمة، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والابتكار في خدمة المجتمع، إيماناً منها بأن النجاح المُؤسّسي امتداد للنجاح الوطني، وأن رفعة الإمارات هي البوصلة التي توجّه جميع جهود الشركة في الحاضر والمستقبل.