اقتصادية الشارقة: عيد الاتحاد مناسبة خالدة نحتفي فيها بإنجازات وطن

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن عيد الاتحاد الـ54 يمثل مناسبة خالدة للاعتزاز بمسيرة الاتحاد وإنجازاته التنموية الرائدة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتميز تحت قيادة حكيمة ورؤية طموحة.

وقال: نحتفي اليوم بإنجازات وطن استطاع خلال عقود قليلة أن يتحول إلى واحدة من أكثر الدول تقدماً وتنافسية بفضل رؤية قيادته الحكيمة التي وضعت الإنسان في صميم التنمية المستدامة.

وأضاف: إننا في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نؤكد التزامنا بمواصلة العمل لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته بما يواكب رؤى قيادتنا ويعكس طموحات أبناء الوطن نحو مستقبل قائم على الابتكار والريادة.